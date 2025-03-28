Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri
İstanbul'da 29 Mart 2025 Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. 29 Mart İstanbul elektrik kesintileri..
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından duyurulan kesinti programına göre, etkilenecek ilçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:
Avcılar
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahallesi, Gümüşpala Mahallesi
Bağcılar
Kesinti Saatleri: 10:00 - 14:00
Etkilenen Mahalleler: Yavuz Selim Mahallesi, İnönü Mahallesi
Bahçelievler
Kesinti Saatleri: 13:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler: Şirinevler Mahallesi, Yenibosna Merkez Mahallesi
Bakırköy
Kesinti Saatleri: 09:30 - 12:30
Etkilenen Mahalleler: Zeytinlik Mahallesi, Kartaltepe Mahallesi
Başakşehir
Kesinti Saatleri: 14:00 - 18:00
Etkilenen Mahalleler: Başak Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi
Beşiktaş
Kesinti Saatleri: 12:00 - 16:00
Etkilenen Mahalleler: Levent Mahallesi, Etiler Mahallesi
Beylikdüzü
Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00
Etkilenen Mahalleler: Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi
Beyoğlu
Kesinti Saatleri: 11:00 - 14:00
Etkilenen Mahalleler: Kasımpaşa Mahallesi, Cihangir Mahallesi
Esenler
Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00
Etkilenen Mahalleler: Tuna Mahallesi, Havaalanı Mahallesi
Esenyurt
Kesinti Saatleri: 08:00 - 12:00
Etkilenen Mahalleler: Mehterçeşme Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi
Fatih
Kesinti Saatleri: 14:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler: Aksaray Mahallesi, Laleli Mahallesi
Gaziosmanpaşa
Kesinti Saatleri: 10:30 - 13:30
Etkilenen Mahalleler: Karadeniz Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi
Kadıköy
Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00
Etkilenen Mahalleler: Fenerbahçe Mahallesi, Göztepe Mahallesi
Kağıthane
Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00
Etkilenen Mahalleler: Çağlayan Mahallesi, Gürsel Mahallesi
Kartal
Kesinti Saatleri: 10:00 - 14:00
Etkilenen Mahalleler: Soğanlık Yeni Mahallesi, Orhantepe Mahallesi
Küçükçekmece
Kesinti Saatleri: 11:00 - 15:00
Etkilenen Mahalleler: Halkalı Merkez Mahallesi, İstasyon Mahallesi
Maltepe
Kesinti Saatleri: 09:30 - 13:30
Etkilenen Mahalleler: Bağlarbaşı Mahallesi, Feyzullah Mahallesi
Pendik
Kesinti Saatleri: 12:00 - 16:00
Etkilenen Mahalleler: Kaynarca Mahallesi, Çamçeşme Mahallesi
Sarıyer
Kesinti Saatleri: 14:00 - 18:00
Etkilenen Mahalleler: Maslak Mahallesi, Ayazağa Mahallesi
Şişli
Kesinti Saatleri: 10:00 - 13:00
Etkilenen Mahalleler: Mecidiyeköy Mahallesi, Fulya Mahallesi
Üsküdar
Kesinti Saatleri: 09:00 - 11:00
Etkilenen Mahalleler: Beylerbeyi Mahallesi, Kuzguncuk Mahallesi
Zeytinburnu
Kesinti Saatleri: 13:30 - 16:30
Etkilenen Mahalleler: Seyitnizam Mahallesi, Merkez