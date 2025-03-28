Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından duyurulan kesinti programına göre, etkilenecek ilçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:​