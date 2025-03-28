Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri

​İstanbul'da 29 Mart 2025 Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. 29 Mart İstanbul elektrik kesintileri..

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından duyurulan kesinti programına göre, etkilenecek ilçeler ve kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 2

Avcılar

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00​
Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahallesi, Gümüşpala Mahallesi​




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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 3

Bağcılar

Kesinti Saatleri: 10:00 - 14:00​
Etkilenen Mahalleler: Yavuz Selim Mahallesi, İnönü Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 4

Bahçelievler

Kesinti Saatleri: 13:00 - 17:00​
Etkilenen Mahalleler: Şirinevler Mahallesi, Yenibosna Merkez Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 5

Bakırköy

Kesinti Saatleri: 09:30 - 12:30​
Etkilenen Mahalleler: Zeytinlik Mahallesi, Kartaltepe Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 6

Başakşehir

Kesinti Saatleri: 14:00 - 18:00​
Etkilenen Mahalleler: Başak Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 7

Beşiktaş

Kesinti Saatleri: 12:00 - 16:00​
Etkilenen Mahalleler: Levent Mahallesi, Etiler Mahallesi​




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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 8

Beylikdüzü

Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00​
Etkilenen Mahalleler: Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 9

Beyoğlu

Kesinti Saatleri: 11:00 - 14:00​
Etkilenen Mahalleler: Kasımpaşa Mahallesi, Cihangir Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 10

Esenler

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00​
Etkilenen Mahalleler: Tuna Mahallesi, Havaalanı Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 11

Esenyurt

Kesinti Saatleri: 08:00 - 12:00​
Etkilenen Mahalleler: Mehterçeşme Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 12

Fatih

Kesinti Saatleri: 14:00 - 17:00​
Etkilenen Mahalleler: Aksaray Mahallesi, Laleli Mahallesi​


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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 13

Gaziosmanpaşa

Kesinti Saatleri: 10:30 - 13:30​
Etkilenen Mahalleler: Karadeniz Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 14

Kadıköy

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00​
Etkilenen Mahalleler: Fenerbahçe Mahallesi, Göztepe Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 15

Kağıthane

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00​
Etkilenen Mahalleler: Çağlayan Mahallesi, Gürsel Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 16

Kartal

Kesinti Saatleri: 10:00 - 14:00​
Etkilenen Mahalleler: Soğanlık Yeni Mahallesi, Orhantepe Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 17

Küçükçekmece

Kesinti Saatleri: 11:00 - 15:00​
Etkilenen Mahalleler: Halkalı Merkez Mahallesi, İstasyon Mahallesi​





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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 18

Maltepe

Kesinti Saatleri: 09:30 - 13:30​
Etkilenen Mahalleler: Bağlarbaşı Mahallesi, Feyzullah Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 19

Pendik

Kesinti Saatleri: 12:00 - 16:00​
Etkilenen Mahalleler: Kaynarca Mahallesi, Çamçeşme Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 20

Sarıyer

Kesinti Saatleri: 14:00 - 18:00​
Etkilenen Mahalleler: Maslak Mahallesi, Ayazağa Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 21

Şişli

Kesinti Saatleri: 10:00 - 13:00​
Etkilenen Mahalleler: Mecidiyeköy Mahallesi, Fulya Mahallesi​

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Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri - Resim: 22

Üsküdar

Kesinti Saatleri: 09:00 - 11:00​
Etkilenen Mahalleler: Beylerbeyi Mahallesi, Kuzguncuk Mahallesi​

Zeytinburnu

Kesinti Saatleri: 13:30 - 16:30​
Etkilenen Mahalleler: Seyitnizam Mahallesi, Merkez

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