Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul'da sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 Nisan 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Elektrik kesintileri, İstanbul’un birçok ilçesinde belirli saatler arasında etkili olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 1

"Elektrikler neden gitti?", "Ne zaman gelecek?" soruları yine vatandaşların gündeminde. Arıza ya da planlı çalışmalar nedeniyle yaşanan kesintilere dair bilgilere ALO 186 üzerinden ya da BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitelerindeki planlı kesinti sayfalarından ulaşmak mümkün.

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 2

İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler merakla araştırılıyor. Vatandaşlar, yaşanan kesintilerin süresi ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 3

Detaylı kesinti listesine ve mahalle bazlı saat bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 4

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 5

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 6

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 7

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 8

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 9

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 10

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 11

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 12

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 13

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 14

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 15

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 16

23 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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