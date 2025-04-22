Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileri

"Elektrikler neden gitti?", "Ne zaman gelecek?" soruları yine vatandaşların gündeminde. Arıza ya da planlı çalışmalar nedeniyle yaşanan kesintilere dair bilgilere ALO 186 üzerinden ya da BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitelerindeki planlı kesinti sayfalarından ulaşmak mümkün.