Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 12 Nisan 2025 Cumartesi günü elektrik kesintisi yapılacak mahalleleri ve saat aralıklarını açıkladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ, kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleleri resmi internet siteleri üzerinden paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 1

İstanbullular, “Elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?” sorularının yanıtını ALO 186 çağrı merkezi ile BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın kesinti sorgulama ekranlarından öğrenebiliyor.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 2

Arıza ya da planlı kesintiler nedeniyle birçok ilçede belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek. İşte 12 Nisan Cumartesi günü kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar haberimizde...

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 3

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 4

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 5

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 6

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 7

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 8

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 9

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 10

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 11

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 12

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 13

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 14

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 15

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 16

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 17

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 18

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 19

12 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

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istanbul elektrik kesintisi