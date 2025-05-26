Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 27 Mayıs elektrik kesintileri

Sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul’da yaşanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin bilgiler AYEDAŞ için www.ayedas.com.tr, BEDAŞ için www.bedas.com.tr adreslerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca “ALO 186” çağrı merkezi aranarak da arıza ve kesintilere dair bilgi alınabiliyor.