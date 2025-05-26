Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 27 Mayıs elektrik kesintileri
BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 27 Mayıs 2025 Salı günü yapılacak elektrik kesintilerinin ilçe ve mahalle bazında listesini paylaştı. Vatandaşlar ise “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor.
Kesintiler mahalle mahalle duyuruluyor
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki kesintilerden BEDAŞ, Anadolu Yakası’ndakilerden ise AYEDAŞ sorumlu. Her iki kurum da planlı bakım ve arıza çalışmalarına ilişkin detaylı kesinti programını resmi internet siteleri üzerinden yayımlıyor.
Sorgulama nasıl yapılır?
İstanbul’da yaşanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin bilgiler AYEDAŞ için www.ayedas.com.tr, BEDAŞ için www.bedas.com.tr adreslerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca “ALO 186” çağrı merkezi aranarak da arıza ve kesintilere dair bilgi alınabiliyor.
SMS ile bilgilendirme hizmeti
Elektrik kesintilerine dair güncel bildirimler için vatandaşlar BEDAŞ sistemine SMS bilgilendirme talebinde de bulunabiliyor. Bu sayede, yaşanacak kesintiler önceden cep telefonlarına kısa mesajla bildiriliyor.