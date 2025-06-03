Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri

İstanbul’da 4 Haziran’da gerçekleşecek elektrik kesintileri, Avrupa Yakası’nda BEDAŞ; Anadolu Yakası’nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında yapılacak. Elektrik kesintileriyle ilgili anlık gelişmeler, her iki dağıtım şirketinin resmi web siteleri üzerinden takip edilebiliyor.