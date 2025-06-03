Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 Haziran 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu.
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İstanbul’da 4 Haziran’da gerçekleşecek elektrik kesintileri, Avrupa Yakası’nda BEDAŞ; Anadolu Yakası’nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında yapılacak. Elektrik kesintileriyle ilgili anlık gelişmeler, her iki dağıtım şirketinin resmi web siteleri üzerinden takip edilebiliyor.
Avrupa Yakası’ndaki kesintiler için www.bedas.com.tr adresi üzerinden “Planlı Kesintiler” bölümünden detaylara ulaşmak mümkün. Anadolu Yakası’nda yaşayanlar ise AYEDAŞ’ın internet sitesinden mahalle bazlı kesinti bilgilerini sorgulayabiliyor.
Elektrik kesintileri hakkında güncel bilgilendirmeler için vatandaşların iletişim kanalları üzerinden kayıt oluşturmaları ya da SMS bilgilendirme sistemine dahil olmaları da öneriliyor.
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