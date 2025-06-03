Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülen planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 Haziran 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 1

İstanbul’da 4 Haziran’da gerçekleşecek elektrik kesintileri, Avrupa Yakası’nda BEDAŞ; Anadolu Yakası’nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında yapılacak. Elektrik kesintileriyle ilgili anlık gelişmeler, her iki dağıtım şirketinin resmi web siteleri üzerinden takip edilebiliyor.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 2

Avrupa Yakası’ndaki kesintiler için www.bedas.com.tr adresi üzerinden “Planlı Kesintiler” bölümünden detaylara ulaşmak mümkün. Anadolu Yakası’nda yaşayanlar ise AYEDAŞ’ın internet sitesinden mahalle bazlı kesinti bilgilerini sorgulayabiliyor.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 3

Elektrik kesintileri hakkında güncel bilgilendirmeler için vatandaşların iletişim kanalları üzerinden kayıt oluşturmaları ya da SMS bilgilendirme sistemine dahil olmaları da öneriliyor.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 4
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 7
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 8
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 9
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 10
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 11
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 12
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 13
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 14
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 15
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 16
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 17
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 18
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 19
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 20
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 21
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 22
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 23
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 24
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 25
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 26
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 27
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 28
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 29
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 30
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 31
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 32
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 33
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 34
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 35
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 36
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 37
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 38
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 39
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 40
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 41
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 42
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 43
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 44
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 45
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 46
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 47
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 48
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 49
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 50
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 51
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 3 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 52
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elektrik kesintisi