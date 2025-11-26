Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri mahalle bazında açıklamaya devam ediyor. 26 Kasım 2025 Perşembe günü, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.
