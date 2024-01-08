Elimizin Altında Yetişiyor, Pazarda İse Fiyatı 300 TL'den Başlıyor! Ormanda Üzerine Basıp Geçiyoruz!

Kış mevsiminin gözdesi kestane, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde doğada kendiliğinden yetişebilen tam bir şifa deposu.

Pazar tezgahlarında pahalılığından şikayet edenler ise ormanda bedava olan ve çürümeye terk edilen kestanenin yüzüne bakmıyor. Kestane üretiminin en çok olduğu Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ormana yakın oturan köylüler, geçimini kestane toplayarak sağlıyor.