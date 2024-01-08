Elimizin Altında Yetişiyor, Pazarda İse Fiyatı 300 TL'den Başlıyor! Ormanda Üzerine Basıp Geçiyoruz!
Kış mevsiminin gelmesiyle tüm Türkiye'de kestane evlere dolmaya başladı. Kestane pazarda 300 TL'ye satılmaya devam ediyor. ancak elimizin altında ve ormanda yabani bir şekilde yetişen kestane bakın nerelerden toplanıyor?
Son zamanlarda fiyatıyla ve hayvan yemi olarak Çin'den ithal edilen bir türünün tezgahlarda yerini almasıyla gündemden düşmek bilmeyen kestane, ülkemizin birçok yerinde yetişiyor. İstanbul'da da ormanlık alanlarda binlerce kestane ağacı görmek mümkün.
Dalından toplanıp tezgaha gelene kadar zam üstüne zam yapılan kestane, İstanbul dahil hemen her ilimizde ormanlık alanlarda bedavaya toplanabiliyor.
Bulunduğumuz mevsimlerde pazar ve market tezgahlarında bolca yer alan kestane, cep yakmaya devam ediyor.
Vatandaş kestanenin fiyatının yüksek olmasından dert yanarken bir yandan da uzmanların sıklıkla uyardığı 'Çin Kestanesi' oyunu devam ediyor.
Kış mevsiminin gözdesi kestane, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde doğada kendiliğinden yetişebilen tam bir şifa deposu.
Pazar tezgahlarında pahalılığından şikayet edenler ise ormanda bedava olan ve çürümeye terk edilen kestanenin yüzüne bakmıyor. Kestane üretiminin en çok olduğu Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ormana yakın oturan köylüler, geçimini kestane toplayarak sağlıyor.