Emekli binbaşılar İzmir'de eylem yaptı

Emekli Binbaşılar hak mahrumiyetleri için İzmir'de eylem yaptı. 2002 yılından bu yana üst subaylara verilen makam ve görev tazminatları emekli binbaşı ve kıdemli binbaşılara verilmiyor.

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Emeklilere yapılan son zamlarla beraber binbaşılar ile üst subaylar arasındaki emekli maaş farkları daha da arttı. Emekli komutanlar bu sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Emekli Binbaşılar İzmir'in Konak Meydanı'nda eylem yaptı. Eylemin konusu geçim sıkıntı oldu. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan komutanlar asgari ücretin çok az miktar üzerinde emekli maaşı alıyor.

2002 yılından bu yana üst subayların aldığı makam ve görev tazminatları emekli binbaşı ve kıdemli binbaşılara verilmiyor.

Enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini belirten emekli komutanlar makam ve görev tazminatlarının verilmesini talep ediyor

Emeklilere yapılan son zamlarla beraber binbaşılar ile üst subaylar arasındaki emekli maaş farkları daha da arttı. Emekli komutanlar bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyor.

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# izmir # emekli binbaşı
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