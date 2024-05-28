Emekliler dikkat! İşte KYK Yurtlarında ücretsiz kalmanın şartları...

Bakan Işıkhan, "KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı" dedi.