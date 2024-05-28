Emekliler dikkat! İşte KYK Yurtlarında ücretsiz kalmanın şartları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında emeklilerin yaz aylarında ücretsiz kalarak tatil yapabilecekleri açıklamasını yapmıştı. İşte detaylar...
Emekliye ücretsiz tatil için detaylar belli oldu. Temmuz ayında KYK yurtları emeklilere özel açılıyor. Tatil planı yapan emekli vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bağlı KYK yurtlarından randevu alması gerekiyor.
Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına emeklilere açılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması' programında emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getirerek, KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını söyledi.
Bakan Işıkhan, "KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı" dedi.