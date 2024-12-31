En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı

TÜİK'in son yaptığı araştırma Türkiye'nin boşanma istatistiklerini gözler önüne serdi. İşte o şehirler...

Mert Sagit Mert Sagit
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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 1

TÜİK'in yaptığı 2023 yılındaki bir araştırmaya göre, en çok boşanma yaşanan iller belli oldu.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 2

Bu araştırmaya göre 2023 yılında boşanmaların %33,4'ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşmiş.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 3

İŞTE BOŞANMAKLARIN EN FAZLA YAŞANDIĞI ŞEHİRLER

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 4

Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 565 bin 435 oldu

 Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 5

Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 171 bin 881 oldu

 Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 6

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

 Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 7

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu

 Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 8

Yabancı damatların sayısı 6 bin 345 iken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu

 Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların %1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 olup toplam gelinlerin %5,5'ini oluşturdu.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 9

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu

 Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 10

Boşanmaların %33,4'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

 Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, %21,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

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En çok boşanma yaşanan şehirler hangileri? TÜİK açıkladı - Resim: 11

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 171 bin 213 çocuk etkilendi

 Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2023 yılında %74,9'u anneye, %25,1'i babaya verildi.
 

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evlilik boşanma tüik verileri