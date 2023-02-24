En çok hangi ilde boşanma yaşanıyor? İşte o istatistikler
2022 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Peki en çok boşanma hangi ilde oldu? 2022'de kaç çift evlendi? En çok evlilik hangi ayda oldu? İşte tüm detaylar...
2022'DE KAÇ ÇİFT EVLENDİ?
2021 yılında evlenen çiftlerin sayısı 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısı anlamına gelen kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak açıklandı.
BOŞANMA ORANI ARTTI
2021 yılında boşanan çiftlerin sayısı 175 bin 779 iken 2022 yılında artarak, 180 bin 954 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,13 olarak gerçekleşti.
İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ
Ortalama ilk evlenme yaşı yıllara göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı arttı. İlk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.
KABA EVLENME HIZI EN ÇOK HANGİ İLEDE?
2022 yılında kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,15 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray takip etti. 2022’de kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu takip etti.