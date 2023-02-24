En çok hangi ilde boşanma yaşanıyor? İşte o istatistikler

KABA EVLENME HIZI EN ÇOK HANGİ İLEDE?

2022 yılında kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,15 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray takip etti. 2022’de kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu takip etti.