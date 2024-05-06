Erzincan beyaza büründü

Erzincan'da Keşiş Dağının zirvesine Mayıs ayında kar yağdı.

Erzincan beyaza büründü
Editör: Yağmur Biçen

Erzincan’ı çevreleyen 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağı ile Munzur Dağlarının zirveleri kardan beyaza büründü.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

ERZURUM VE ARDAHAN İÇİN SAĞANAK UYARISI

Erzurum ve Ardahan’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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