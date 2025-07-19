Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak?
TOKİ, Adana’dan İstanbul’a 36 ilde toplam 245 arsayı 4 Ağustos’ta açık artırmayla satacak. Konut, sanayi, eğitim ve ticaret alanlarına uygun arsalar için taksit ve peşin indirim seçeneği sunulacak.
4 AĞUSTOS’TA SATIŞTA
TOKİ, 36 ildeki toplam 245 taşınmazı 4 Ağustos’ta açık artırmayla satacak. Açık artırmalar Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek.
İNTERNETTEN DE TEKLİF VERİLECEK
İstekliler, açık artırmaya “www.emlakmuzayede.com.tr” üzerinden çevrim içi katılım sağlayabilecek.
VADE VE PEŞİNAT SEÇENEKLERİ
Alıcılar için iki ödeme modeli sunulacak:
– %25 peşinat + 48 ay vade
– %40 peşinat + 36 ay vade
Peşin ödemede ise %15 indirim uygulanacak.
15,7 MİLYAR TL’LİK MUHAMMEN BEDEL
Toplam 3 milyon 699 bin metrekare büyüklüğe sahip taşınmazların muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 TL olarak belirlendi.
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Aydın
Çankırı
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Eskişehir
Gaziantep
Gümüşhane
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Samsun
Siirt
Sivas
Şanlıurfa
Tekirdağ
Uşak.