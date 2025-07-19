Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak?

TOKİ, Adana’dan İstanbul’a 36 ilde toplam 245 arsayı 4 Ağustos’ta açık artırmayla satacak. Konut, sanayi, eğitim ve ticaret alanlarına uygun arsalar için taksit ve peşin indirim seçeneği sunulacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 1

4 AĞUSTOS’TA SATIŞTA

TOKİ, 36 ildeki toplam 245 taşınmazı 4 Ağustos’ta açık artırmayla satacak. Açık artırmalar Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek.

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 2

İNTERNETTEN DE TEKLİF VERİLECEK

İstekliler, açık artırmaya “www.emlakmuzayede.com.tr” üzerinden çevrim içi katılım sağlayabilecek.

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 3

VADE VE PEŞİNAT SEÇENEKLERİ

Alıcılar için iki ödeme modeli sunulacak:

– %25 peşinat + 48 ay vade
– %40 peşinat + 36 ay vade

Peşin ödemede ise %15 indirim uygulanacak.

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 4

15,7 MİLYAR TL’LİK MUHAMMEN BEDEL

Toplam 3 milyon 699 bin metrekare büyüklüğe sahip taşınmazların muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 TL olarak belirlendi.

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 5

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Aksaray

Amasya

Ankara

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 6

Antalya

Aydın

Çankırı

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 7

Eskişehir

Gaziantep

Gümüşhane

Hatay

İstanbul

İzmir

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 8

Kahramanmaraş

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Kocaeli

Konya

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 9

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

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Ev arayanlar dikkat: TOKİ 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor! Hangi illerde olacak? - Resim: 10

Samsun

Siirt

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ 

Uşak.

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