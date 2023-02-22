Evim Yuvan Olsun kampanyasında süreç nasıl işliyor? İşte 7 maddede sürecin ayrıntıları
Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla, evini kaybeden depremzedeler yardım eli uzatılıyor. Peki Evim Yuvan Olsun kampanyasına süreç nasıl işliyor? Evim Yuvan Olsun kampanyasında hangi işlemler yapılıyor? İşte Evim Yuvan Olsun kampanyası ile ilgili detaylar...
Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla evini kaybeden depremzedelere, evlerine kavuşana kadar, yuva kuruluyor. Yardımseverler kullanmadıkları bir evi varsa; ister bedelsiz tahsis ederek ister indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olabilecek. Depremzedelerin barınma sorununa yönelik uygulanacak olan Evim Yuvan Olsun kampanyasının detayları da belli oldu.
Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.
Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak ve depremzedeler yine Kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.
Peki Evim Yuvan Olsun kampanyasına süreç nasıl işliyor? Evim Yuvan Olsun kampanyasında hangi işlemler yapılıyor? İşte Evim Yuvan Olsun kampanyası ile ilgili detaylar...