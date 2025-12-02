“Evimi görüyorlar” diye yıktırdı… Üst geçit 1 metre yana yeniden yapıldı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ailenin evlerinin içinin göründüğü gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesi şaşırtıcı bir şekilde sonuçlandı. Yıllar süren dava sonrası yıkılan o yapı, tartışmalı bir kararla hemen yanı başına tekrar yapıldı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi, benzerine az rastlanır bir imar ve hukuk olayına sahne oldu.
Bir vatandaşın, yayaların evinin içini gözetleyebildiği iddiasıyla yargıya taşıdığı üst geçit, mahkeme emriyle ortadan kaldırıldı.
Ancak yıkımın hemen ardından aynı noktada başlayan inşaat çalışmaları, görenleri hayrete düşüren bir manzarayı ortaya çıkardı. Söz konusu yapı, eski yerinden yalnızca 1 metre uzaklıkta yeniden yükselerek vatandaşların geçişine açıldı.
Yapılan değişikliğin sorunu çözmediğini savunan çevre sakinlerinden bir vatandaş durumu, "Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıkıldığı zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok" sözleriyle eleştirdi.
Olayın geçmişi 2012 yılına dayanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, D-100 kara yolu üzerinde Yeniyalı ve Barbaros mahalleleri arasında yaya akışını sağlamak amacıyla bir üst geçit inşa etti. Ancak Barbaros Mahallesi kanadındaki ayağın hemen bitişiğindeki apartmanda ikamet eden Taşyürek ailesi için bu yapı bir kabusa dönüştü. Aile, köprüyü kullananların evlerinin içini rahatlıkla görebildiği şikayetiyle 2014 yılında yargı yoluna başvurdu.
BİLİRKİŞİ RAPORU: “TEKNİK EKSİKLİKLER VE MAHREMİYET İHLALİ VAR”
Kocaeli İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, yaptığı incelemeler neticesinde yapıda teknik aksaklıklar bulunduğunu raporladı. Raporda, ailenin mahremiyetinin ihlal edildiği teyit edilirken, çözüm olarak ya iniş-çıkışların revize edilmesi ya da köprünün tamamen kaldırılması önerildi.
Mahkeme heyeti bu rapor doğrultusunda 2016 yılında yıkım kararı verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşırken, dönemin ilçe belediyesi geçici bir önlem olarak köprünün evi gören cephelerini metal panellerle kapattı.
NİHAİ KARAR 2023’TE ÇIKTI: GEÇİT YIKILDI
Yargı süreci 2023 yılında tamamlandı ve üst mahkeme, itiraz yolu kapalı olmak üzere yıkım kararını onadı. Nihai kararın tebliğ edilmesiyle birlikte Karayolları ekipleri geçtiğimiz hafta harekete geçerek tartışmalı yapının söküm işlemini gerçekleştirdi.
Ancak yıkılan köprünün yerine inşa edilen yeni geçidin konumu, sadece 1 metrelik bir mesafeye konuşlandırılmasıyla dikkat çekti. Vatandaşların kullanımına sunulan yeni yapının sorunu çözüp çözmediği ise tartışma konusu oldu.
Mahkeme kararının uygulanış biçimini ve sonucunu değerlendiren vatandaş Ömer Tek, sadece 1 metrelik kaydırma işleminin mantığını sorguladı. Tek, yaşanan süreci ve gelinen noktayı şu ifadelerle özetledi:
"Vatandaş evin göründüğünden dolayı üst geçidi mahkemeye veriyor. Uzun süren mahkemeyi vatandaş kazanıyor. Üst geçidi de gördüğünüz gibi 1 metre geri alıyorlar. Bir şeyi ifade eder mi, o da belli değil. Sonuçta vatandaş mahkemeyi kazanıyor. Mahkemeyi kazandığından dolayı üst geçit yıkılıyor, yenisini yapıyorlar. Evi, balkonunu, yatak odasını her tarafı görüyor. Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıktığın zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok. Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor."