“Evimi görüyorlar” diye yıktırdı… Üst geçit 1 metre yana yeniden yapıldı!

"Vatandaş evin göründüğünden dolayı üst geçidi mahkemeye veriyor. Uzun süren mahkemeyi vatandaş kazanıyor. Üst geçidi de gördüğünüz gibi 1 metre geri alıyorlar. Bir şeyi ifade eder mi, o da belli değil. Sonuçta vatandaş mahkemeyi kazanıyor. Mahkemeyi kazandığından dolayı üst geçit yıkılıyor, yenisini yapıyorlar. Evi, balkonunu, yatak odasını her tarafı görüyor. Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıktığın zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok. Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor."