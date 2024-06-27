Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Evlenecek çiftler için sevindirici haber Akbank'tan geldi. Akbank, Çeyiz Çekilişi kampanyası ile evlenecek çiftlere çeyiz hediyeleri sunuyor.
Editör: Yağmur Biçen
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Bedava çeyiz kampanyası 31 Temmuz'da sona eriyor. Evlenecek çiftleri ilgilendiren kampanya haberi Akbank'tan duyuruldu. Banka, başlattığı kampanya ile evlenecek çiftlere bedava çeyiz imkanı tanıyor.
Hediye çeyizler Çeyiz Çekilişi kampanyası çerçevesinde veriliyor ve bu kampanya 31 Temmuz'a kadar devam edecek.
Akbank, düğün sezonunda çiftlerin evlilik hazırlıklarına destek olmak amacıyla başlattığı "Çeyiz Çekilişi" kampanyası ile müşterilerine çeşitli hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'a kadar Akbank Mobil üzerinden çekiliş kampanyasına katılanlar, kampanya kapsamındaki işlemleri gerçekleştirerek çeşitli hediyeleri kazanma şansına sahip olacaklar.