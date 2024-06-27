Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!

Evlenecek çiftler için sevindirici haber Akbank'tan geldi. Akbank, Çeyiz Çekilişi kampanyası ile evlenecek çiftlere çeyiz hediyeleri sunuyor.

# düğün # evlilik # Akbank
Editör: Yağmur Biçen
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Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı! - Resim: 1

 Bedava çeyiz kampanyası 31 Temmuz'da sona eriyor. Evlenecek çiftleri ilgilendiren kampanya haberi Akbank'tan duyuruldu. Banka, başlattığı kampanya ile evlenecek çiftlere bedava çeyiz imkanı tanıyor. 

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Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı! - Resim: 2

Hediye çeyizler Çeyiz Çekilişi kampanyası çerçevesinde veriliyor ve bu kampanya 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

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Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı! - Resim: 3

Akbank, düğün sezonunda çiftlerin evlilik hazırlıklarına destek olmak amacıyla başlattığı "Çeyiz Çekilişi" kampanyası ile müşterilerine çeşitli hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

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Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı! - Resim: 4

 Bankadan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'a kadar Akbank Mobil üzerinden çekiliş kampanyasına katılanlar, kampanya kapsamındaki işlemleri gerçekleştirerek çeşitli hediyeleri kazanma şansına sahip olacaklar.

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