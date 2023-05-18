Yerli ve milli sistemlerle donatılan F-16'lar Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

"2040 YILINA KADAR ETKİN KULLANIM SAĞLANACAK"

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise F-16'ların hiç olmadığı kadar milli, yerli ve özgür olduğu belirtilerek, şu açıklamalarda bulundu:

- Uzun yıllardır envanterimizde bulunan ve etkin olarak kullanılan F-16'larımızın yapısal ve aviyonik modernizasyonlarını milli ve yerli olarak yapabilmekteyiz. Başkanlığımız tarafından yürütülen F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile envantere ilk giren F-16 Blok-30 uçaklarımızın yapısal ömrü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılmaktadır. Söz konusu proje, F-16 Blok-40/50 uçaklarımıza da uygulanacak olup, bu sayede uçaklarımızın yapısal olarak 2040'lı yıllara kadar etkin olarak kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca yapısal iyileştirmelerin yanı sıra uçaklarımıza milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler entegre edilmektedir. Bu sayede uçaklarımızın Viper seviyesine ulaşması sağlanacak olup, özellikle görev bilgisayarımız milli olduğu için savunma sanayimiz tarafından geliştirilen ve geliştirilecek tüm teknolojik kabiliyetler uçaklarımıza entegre edilebilecektir. F-16 Blok-30 uçaklarımıza uygulanmaya başlayan modernizasyonlar, F-16 Blok 40/50 uçaklarımıza da uygulanacaktır.