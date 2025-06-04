Fay hattında bulunan en kritik 24 il açıklandı! İşte o iller ve ilçeler!

Prof. Dr. Tüysüz açıklamasında, 22’si kesin, 2’si ise tartışmalı olmak üzere toplamda 24 ilin diri fay hattı üzerinde bulunduğunu ifade etti. Tartışmalı illerden biri olan Bolu’nun güneyinde aktif bir fay bulunduğunu, şehir merkezinden geçen fayın ise diri olup olmadığının kesinleşmediğini aktaran Tüysüz, “Bence aktif” dedi.