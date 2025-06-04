Fay hattında bulunan en kritik 24 il açıklandı! İşte o iller ve ilçeler!
Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir depreminin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki deprem riskine dikkat çekerek en kritik 24 ili ve bu illere bağlı 110 ilçeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.
Prof. Dr. Tüysüz, Türkiye’de yüzey kırığı oluşturabilecek 500’den fazla fay hattı bulunduğunu belirterek, bu fayların Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2011 tarihli Türkiye Diri Fay Haritası’nda yer aldığını hatırlattı.
Öte yandan Jeoloji Mühendisleri Odası da geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde bulunan 22 ile ilişkin raporlar hazırlayarak bu yerleşim alanlarında yapılaşmanın kısıtlanması ve yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.
Prof. Dr. Tüysüz açıklamasında, 22’si kesin, 2’si ise tartışmalı olmak üzere toplamda 24 ilin diri fay hattı üzerinde bulunduğunu ifade etti. Tartışmalı illerden biri olan Bolu’nun güneyinde aktif bir fay bulunduğunu, şehir merkezinden geçen fayın ise diri olup olmadığının kesinleşmediğini aktaran Tüysüz, “Bence aktif” dedi.
Diğer tartışmalı ilin Kocaeli olduğunu belirten Tüysüz, “Kocaeli il merkezinden doğrudan bir fay geçmiyor; ancak hemen güneyinden bir fay geçiyor. Şehir merkezinin bu bölgeye kadar büyüdüğü düşünülürse bazı uzmanlar burayı da riskli kabul ediyor” ifadelerini kullandı.
MTA verilerine göre, Türkiye genelinde 45 ilde yer alan 110 ilçe, doğrudan diri fay hatları üzerinde bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde fay hatlarının konumunun metre bazında hassasiyetle belirlenmediğine dikkat çekerek, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin detaylı saha çalışmalarıyla bu konumların kesinleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Diri fay hattında yer alan il ve ilçeler
Adıyaman: Gölbaşı
Afyonkarahisar: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara: Şereflikoçhisar
Antalya: Demre
Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir: Gönen, Manyas
Batman: Kozluk
Bingöl: Karlıova, Yedisu
Bolu: Gerede, Yeniçağa
Bursa: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
Çanakkale: Çan, Yenice
Çorum: Lâçin
Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
Diyarbakır: Lice
Düzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ: Palu, Sivrice
Erzincan: Üzümlü
Eskişehir: İnönü
Gaziantep: İslahiye
Hakkari: Şemdinli
Hatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İzmir: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu
Kayseri: Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale: Keskin
Kırşehir: Akpınar, Mucur
Kocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya: Gediz, Simav
Malatya: Akçadağ
Manisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin: Çamlıyayla, Mut
Muğla: Menteşe, Milas
Muş: Korkut, Varto
Niğde: Altunhisar, Bor
Osmaniye: Düziçi, Toprakkale
Sakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Şanlıurfa: Bozova
Siirt: Eruh
Şırnak: Beytüşşebap
Sivas: Altınyayla, Yıldızeli
Tokat: Niksar, Pazar, Reşadiye
Van: Çaldıran, Özalp