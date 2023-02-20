Fethiye'de deniz suyu 10 metre çekildi: Küçük adacık ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Oluşan görüntü görenleri şaşırtırken bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler manzaranın fotoğraflarını çekti.

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Fethiye'de deniz suyu 10 metre çekildi: Küçük adacık ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 1 1 8

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

Fethiye'de deniz suyu 10 metre çekildi: Küçük adacık ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 2 2 8

Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle oluşan görüntü, kordona gezintiye gelenleri şaşırttı.

Fethiye'de deniz suyu 10 metre çekildi: Küçük adacık ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 3 3 8

Foça Mahallesi Çalış mevkisinde bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler ortaya çıkan manzaranın fotoğraflarını çekti.

Fethiye'de deniz suyu 10 metre çekildi: Küçük adacık ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - Resim: 4 4 8

Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle, Murt Deresi'nin taşıdığı alüvyonların oluşturulduğu küçük adacık da ortaya çıktı.