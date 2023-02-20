Fethiye'de deniz suyu 10 metre çekildi: Küçük adacık ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Oluşan görüntü görenleri şaşırtırken bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler manzaranın fotoğraflarını çekti.
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.
Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle oluşan görüntü, kordona gezintiye gelenleri şaşırttı.
Foça Mahallesi Çalış mevkisinde bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler ortaya çıkan manzaranın fotoğraflarını çekti.
Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle, Murt Deresi'nin taşıdığı alüvyonların oluşturulduğu küçük adacık da ortaya çıktı.