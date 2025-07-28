Fındıkta rekor sezon kapıda mı? TMO fiyatı bekleniyor, 300 TL iddiası gündemde

AZALAN MİKTARA RAĞMEN GELİR YÜKSEK KALDI



Geriye dönük sezonlara bakıldığında, Türkiye’nin üretim miktarı azaldığında dahi fındıktan elde ettiği ihracat gelirinin yüksek seviyelerde kaldığı görülüyor. 2014-2015 sezonunda rekolte 400 bin tonun altına düşmesine rağmen fındık ihracat geliri 2,8 milyar dolara ulaştı. O yıl ihracat miktarı 252 bin ton olurken, buna rağmen toplam gelir 2 milyar 799 milyon doları buldu.