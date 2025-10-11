Fiyatı dudak uçuklatıyor! Hatay’da şifa deposu tatlı patatesin hasadı başladı
Hatay’da sonbaharın bereketiyle birlikte, hem tadı hem de faydalarıyla dikkat çeken tatlı patatesin hasadı başladı. Kilogramı 35 TL’den alıcı bulan ürün, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Türkiye’nin tarım açısından en verimli bölgelerinden biri olan Hatay’da, çiftçiler yoğun bir hasat dönemine girdi.
Antakya ilçesine bağlı Uzunalıç Mahallesi’nde üreticiler, bu yılın tatlı patates hasadına başladı. İsmi gibi tadı da tatlı olan bu özel ürün, bölge çiftçisinin geçim kaynağı haline geldi.
Tatlı patates, bilinen klasik patatesin aksine kendine özgü aroması ve yüksek besin değeriyle son yıllarda hem iç piyasada hem de dış pazarda talep görüyor.
Bölgede genellikle çapayla veya makineyle sökümü yapılan ürün, tarladan doğrudan kilogramı 35 TL fiyatla alıcı buluyor.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR
Hatay’ın bereketli topraklarında yetişen tatlı patatesler, hasadın ardından özenle paketlenerek Türkiye’nin birçok şehrine gönderiliyor.
Adana, Bursa, Alanya, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentler, Hatay’dan gelen bu şifa deposu ürünü sofralarına taşıyor.
Bölge üreticilerinden Bestami Balcı, tatlı patatesin hem lezzetiyle hem de kullanım çeşitliliğiyle dikkat çektiğini belirtti. Balcı, üretim süreci ve tüketim şekline ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
"Tatlı patates tarladan 35 TL'ye alıcı buluyor. Tatlı patatesleri şehir dışı olarak; Adana, Bursa, Alanya, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Tatlı patatesi öncelikle iyice yıkıyoruz. Patatesleri fırında veya haşlayarak pişirebilirsiniz. Bu şekilde kabuğunu soyup yiyebilirler. Bir kere tatlı patatesi yiyen, sürekli yemek istiyor."
Tatlı patates, hem görünüşü hem de besin değeriyle klasik patatesten ayrılıyor. Doğal şeker oranı yüksek olduğu için “tatlı” adını alan bu ürün, lif, potasyum, C vitamini ve beta karoten bakımından oldukça zengin. Özellikle haşlama veya fırında pişirilerek tüketildiğinde, sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.