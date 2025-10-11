Fiyatı dudak uçuklatıyor! Hatay’da şifa deposu tatlı patatesin hasadı başladı

Tatlı patates, hem görünüşü hem de besin değeriyle klasik patatesten ayrılıyor. Doğal şeker oranı yüksek olduğu için “tatlı” adını alan bu ürün, lif, potasyum, C vitamini ve beta karoten bakımından oldukça zengin. Özellikle haşlama veya fırında pişirilerek tüketildiğinde, sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.