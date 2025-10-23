Formülü casuslar tarafından çalınan 'efsane renk' için kazanlar kaynadı! Edirne kırmızısı bitkisinin hasadı yapıldı!
Osmanlı döneminde formülü casuslarca çalınan ve "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısının kaynağı olan kök boya bitkisi rubia tinctorum için hasat etkinliği düzenlendi.
Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Uzunköprü ilçesine bağlı Çiftlik köyünde girişimci bir üretici tarafından yetiştirilen bitkiler toplandı
Düzenlenen "Edirne Kırmızısı Hasat Günü" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Tarlalardan yetiştirilen bitkilerden, geleneksel yöntemler kullanılarak doğal boya elde edildi.
Elde edilen bu doğal boyayla, pamuk kumaşlar ve iplikler büyük kazanlarda kaynatılarak tarihi "Edirne kırmızısı" rengine boyandı.
Etkinlik alanında ayrıca, Trakya Üniversitesi Edirne Gülü ve Edirne Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan bir sergi de açıldı. Sergide, Edirne kırmızısı rengiyle boyanmış çeşitli kıyafetler ve objeler katılımcıların beğenisine sunuldu.
Programda bir konuşma yapan Vali Yunus Sezer, Edirne'nin sayısız kültürel değere ev sahipliği yaptığını ifade etti.
Edirne kırmızısı başta olmak üzere kentin diğer önemli değerlerine öncelikle Edirnelilerin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Vali Sezer, bu konuda yaşanan eksikliklere dikkat çekti. Sezer, "Birçok değerimiz var ama başta kendimiz bunun farkında değiliz. Farkında olsak bile bunların tanıtımı ve markalaşmasıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.
Vali Sezer, Edirne'nin değerlerinin kent dışına çıkartılması ve bu değerlerin ekonomik getirisinin artırılması için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.
"ÖZEL SEKTÖR DE BU İŞİ SAHİPLENMEYE BAŞLADI"
Edirne kırmızısının yeniden kent kültürüne kazandırılması hedefiyle başlatılan çalışmaların artık meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Sezer, gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sezer, şunları kaydetti: "Artık kurumların dışında özel sektör de bu işi sahiplenmeye başladı. Bu bizim açımızdan sevindirici. Edirne'mizin değerlerine sahip çıkan insanların sayısının artmasını istiyoruz. Edirne'mizin kendi markalarının çok kısa zamanda Türkiye ve dünyada bir şekilde yer almasını kentin tarihi ve kültürü açısından son derece değerli buluyorum."
Programda konuşma yapan Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ise Edirne kırmızısının geçmişte casusluk olaylarına konu olmuş çok önemli bir kültürel değer olduğunu belirtti.
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da Edirne kırmızısını şehrin bütün paydaşlarıyla yapılan ortak çalışmalar neticesinde kent kültürü ve ekonomisine yeniden kazandırdıklarını dile getirdi.
CASUSLUKLA AVRUPA'YA TAŞINDI
Dünya tekstil sanayisinde çok önemli bir yere sahip olan "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretilmeye başlandı.
Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen bu eşsiz rengi bulan ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının gizli formülü, casusluk yöntemleriyle Edirne'den Avrupa'ya taşındı.
Formülün çalınmasından bir süre sonra renk, Fransa'da üretilmeye başlandı ve Avrupa'daki tekstil sanayisinde hızla yaygınlaştı. Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde kullanılan bu renk, özellikle tekstil alanında önemli bir yer edindi.