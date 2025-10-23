Formülü casuslar tarafından çalınan 'efsane renk' için kazanlar kaynadı! Edirne kırmızısı bitkisinin hasadı yapıldı!

Programda bir konuşma yapan Vali Yunus Sezer, Edirne'nin sayısız kültürel değere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Edirne kırmızısı başta olmak üzere kentin diğer önemli değerlerine öncelikle Edirnelilerin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Vali Sezer, bu konuda yaşanan eksikliklere dikkat çekti. Sezer, "Birçok değerimiz var ama başta kendimiz bunun farkında değiliz. Farkında olsak bile bunların tanıtımı ve markalaşmasıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.