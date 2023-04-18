Gabonlu öğrencinin ölümü: Filyos Çayı kenarında sır 7 dakika
Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 4 kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dursun Acar'ın olay gecesi çayın kenarına gidip 7 dakika geçirdiği tespit edildi.
Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 4 kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dursun Acar'ın olay gecesi çayın kenarına gidip 7 dakika geçirdiği tespit edildi.
Karabük'te Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Gabonlu Dina'nın sır ölümünde ise yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
ŞARJ ALETİ ALMAK İÇİN ÇIKIP KAYBOLMUŞ
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi. Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı.
Onunla aynı apartmanda yaşayan komşusunun ifadesine göre, Dina'nın evinden bağırışma sesleri duyuldu. Dina'nın kapıyı açmasını engelleyen bir erkek olduğu ve farklı 4 erkeğin de bu sırada kapıda çevreyi kontrol ettiği ifadede yer aldı.
Bunlara şahit olan komşusu "Polis çağırırım" diye bağırınca 4 kişinin koşarak kaçtığı ve Dina'nın da apartmandan ayrıldığı belirtildi.
GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI: 7 DAKİKA
Kaçmaya çalışan Dina, Dursun Acar'ın arabasının önünü kesip yardım istedi. Acar, ifadesinde "Yardım etmek, hastaneye götürmek istedim. Ancak bir süre sonra araçtan inip kaçtı." dediği öğrenilmişti.
Ancak valiliğin güvenlik kamerası kayıtlarında araçla Dina'nın peşinden gittiği ve genç kızın ölü bulunduğu Filyos Çayı yakınında 7 dakika geçirdiği ortaya çıktı.
"CİNSEL TACİZE VARAN KONUŞMALAR"
Soruşturmada zanlının daha önce de Afrikalı gençlerle sıklıkla görüştüğü belirlendi.
Afrikalı gençler de ifadelerinde aralarında cinsel tacize varan konuşmalar geçtiğini anlattı.
Kararda Dina'nın "Siyahi kadınlara ilgisi olan şüphelinin eylemi sonucu öldüğü" ifadesi kullanıldı.