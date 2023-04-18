Gabonlu öğrencinin ölümü: Filyos Çayı kenarında sır 7 dakika

ŞARJ ALETİ ALMAK İÇİN ÇIKIP KAYBOLMUŞ



Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi. Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı.

Onunla aynı apartmanda yaşayan komşusunun ifadesine göre, Dina'nın evinden bağırışma sesleri duyuldu. Dina'nın kapıyı açmasını engelleyen bir erkek olduğu ve farklı 4 erkeğin de bu sırada kapıda çevreyi kontrol ettiği ifadede yer aldı.

Bunlara şahit olan komşusu "Polis çağırırım" diye bağırınca 4 kişinin koşarak kaçtığı ve Dina'nın da apartmandan ayrıldığı belirtildi.