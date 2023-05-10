GAMER nedir, ne demek? GAMER ne iş yapar?

GAMER, tanımlanan olaylarda ihbar anından başlayarak sonuçlandırılmasına kadar olan süreçte ortaya çıkan bilgileri güvenli bir şekilde elde ederek, olay ile ilgili tüm veri tabanlarında var olan bilgiler ile birlikte illerde ve merkezde koordinasyon makamlarına raporlayan ve analiz etme imkanı sağlayan yine ihtiyaç halinde operasyon makamlarına anlık gerekli bilgileri aktarmaya yarayan 7/24 çalışan bir sistemdir.