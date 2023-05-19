Gaziantep'te depremzedeler için köy evleri inşa ediliyor

Çelik konstrüksiyonlu evlerin, kısa sürede tamamlanması ve depreme dayanıklı olması dolayısıyla tercih edildiğini vurgulayan Taşdemir, afetzedelerin yeni evlerine kısa sürede kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Taşdemir, hafif çelikten yapılan köy evlerinin betonarme yapılara göre daha dayanıklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

- 246 köy evi projemiz 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Büyük bir alanda inşaatımız gerçekleşiyor, projede cami, park, okul gibi sosyal donatılar da bulunuyor. Bunların da en kısa zamanda inşasına başlanacak. 50 blokumuzda kazımızı tamamladık. Bunların 40'ında temel dökümünü gerçekleştirdik, 5'inde çelik kurulumuna devam ediyoruz.