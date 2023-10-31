Gebze'de Plastik Fabrikası Yandı! Biri Ağır 3 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangında biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralananlar tedavi altına alındı.

Gebze'de Plastik Fabrikası Yandı! Biri Ağır 3 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Hasköy Sanayi Sitesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri gönderildi. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, plastik fabrikasındaki yangında 1'i ağır 3 kişinin yaralandığını belirterek, "AFAD, itfaiye ve diğer teknik ekipler bölgeye sevk edilmiş, yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralılarımıza şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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