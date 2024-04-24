Genç hakem kalbine yenik düştü!

Üzücü olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Amatör ve alt yapı müsabakalarında hakemlik yapan 37 yaşındaki Turgutlu Belediyesi çalışanı Yusuf Bulut, kalbine yenik düştü.

Genç hakem kalbine yenik düştü!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Turgutlu Belediyesi personeli 37 yaşındaki Yusuf Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bulut, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde amatör ve alt yapı müsabakalarında hakemlikte yapıyordu.

Olay, Irlamaz Spor Vadisi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan koşu alanında spor yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Yusuf Bulut, bir anda yere yığıldı. Olayı fark eden arkadaşları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yapılan ilk tedavinin ardından Yusuf Bulut'u Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.

Turgutlu ilçesinin sevilen simalarından genç hakem Yusuf Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bulut'un vefat haberi ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

İspanya Başbakanı Sanchez suçlamalardan dolayı istifa edecek mi?İspanya Başbakanı Sanchez suçlamalardan dolayı istifa edecek mi?Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hakem # kalp krizi
Çok Okunanlar
Gram altın rekora mı koşacak! İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu
Gram altın rekora mı koşacak! İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu
Dolar için kritik tarih! 8 TL artacak mı?
Dolar için kritik tarih! 8 TL artacak mı?
Altın çakılıyor mu? Alım fırsatı mı? Uzman isim yorumladı
Altın çakılıyor mu? Alım fırsatı mı? Uzman isim yorumladı
Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!
Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
Öne Çıkanlar Türkiye ekonomisinde son gelişmeler | Hakan Topkurulu | Büyüteç #canlı Türkiye ekonomisinde son gelişmeler | Hakan Topkurulu | Büyüteç #canlı Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin! Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!