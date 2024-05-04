Giresun'da siste yolunu kaybeden kişi bir gün sonra bulundu

İlçenin Armutçukuru köyünde yaşayan Alzheimer hastası Murat Yıldırım, dün öğle saatlerinde havanın sisli ve yağışlı olması dolayısıyla yönünü şaşırarak evine dönemedi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD'ın yanı sıra çeşitli arama kurtarma örgütlerinin ekipleri sevk edildi.

Dere, kuyu ve çukurlarda arama yapan 85 kişilik ekip, Yıldırım'ı kaybolduğu yerden 10 kilometre mesafedeki Deregözü köyünde buldu.

Yıldırım, kontrol için 112 Acil Sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.