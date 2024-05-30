Gizli giriş kapısı bulunan Şeytan Kalesi! Ziyaretçi akınına uğruyor
Tarihi Şeytan Kalesi, karların erimesiyle doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Gizli giriş kapısı bulunan Şeytan Kalesi, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu.
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Editör: Yasin Kerim Aşan
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Ardahan'da uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından doğal güzellikler karların erimesiyle ortaya çıkıyor. Turistik gezilere başlayan doğa tutkunların ilk duraklarından biri de Ardahan oluyor.
Bölgenin turizm potansiyeli yüksek olan, tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi Şeytan Kalesi ve çevresi yeşile büründü.
Kayalıkların zirvesinde yer alan kaleyi ziyaret etmeye başlayan doğaseverler, tarihi yapının bulunduğu bölgedeki kanyonda doğada yürüyüş de yapıp güzel zaman geçiriyor.
Zamanında savunma amacıyla yapılan ve gizli giriş kapısı bulunan kalenin, Urartular döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.