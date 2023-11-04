Göçmen Taciri Efeler’de Yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan bir şüpheli, ticari takside yakalandı.

Göçmen Taciri Efeler’de Yakalandı
Son Güncelleme:

Aydın’ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan bir şüpheli, ticari takside yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde yunus ekipleri, şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurdu. Yapılan incelemede takside hakkında Didim İlamat ve İnfaz Bürosunca göçmen kaçakçılığı suçundan 14 yıl hapis cezası ile aranan N.K. isimli şahsın bulunduğu tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# Aydın
Çok Okunanlar
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Ölüme Götüren Hata
Ölüme Götüren Hata
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek!
Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar "İsrail'i Korumanın Maliyeti Çok Arttı!" | Televizyon Gazetesi "İsrail'i Korumanın Maliyeti Çok Arttı!" | Televizyon Gazetesi Dünyanın En Kolay Tatlısı! Dünyanın En Kolay Tatlısı!