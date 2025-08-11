Gökgürültülü sağanak yağış uyarısı: Hangi şehirler etkilenecek?
Ağustos ayının gelmesine rağmen bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor ve planları aksatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre, 12 Ağustos Salı günü bazı illerde gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Yayınlanma: Güncellenme:
Yaz aylarında sıcak ve kurak hava beklenirken, beklenmeyen bu sağanaklar birçok şehirde hayatı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji uzmanları, vatandaşları özellikle Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır gibi Doğu Anadolu şehirlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte 12 Ağustos’ta sağanak yağış ve gök gürültüsü etkisi altına girmesi beklenen iller:
Artvin
Ardahan
Kars
Iğdır
Meteoroloji’nin son uyarılarını takip ederek, ani yağışlara karşı önlem almakta fayda var.