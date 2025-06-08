Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak

Meteoroloji’den gelen son verilere göre yaz mevsimi Türkiye'ye adeta erken geldi! 8 Haziran itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporu, yurt genelinde adeta yaz alarmı veriyor. Yüksek sıcaklıklar, yurt genelinde etkisini artırırken, 22 ilde termometreler 30 dereceyi geçiyor.

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 2

İşte Haber Global'in derlemesine göre, hava sıcaklığı 30 dereceyi geçecek iller:

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 3

Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir 31°C Parçalı ve az bulutlu

Edirne 34°C Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 27°C Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 30°C Parçalı ve az bulutlu

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 4

Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak  tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 32°C Parçalı ve az bulutlu

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 5

Denizli 37°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir 34°C Parçalı ve az bulutlu

Manisa 37°C Parçalı ve az bulutlu

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 6

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Adana 34°C Az bulutlu ve açık

Antalya 29°C Parçalı ve az bulutlu

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 7

Hatay 30°C Az bulutlu ve açık

Isparta 34°C Parçalı ve az bulutlu

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 8

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 33°C Az bulutlu ve açık

Eskişehir 32°C Az bulutlu ve açık

Konya 33°C Az bulutlu ve açık

Nevşehir 30°C Az bulutlu ve açık

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 9

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 30°C Az bulutlu ve açık

Düzce 32°C Az bulutlu ve açık

Sinop 27°C Az bulutlu ve açık

Zonguldak 23°C Az bulutlu ve açık

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 10

Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya 34°C Az bulutlu ve açık

Rize 24°C Az bulutlu ve açık

Samsun 24°C Az bulutlu ve açık

Trabzon 22°C Az bulutlu ve açık

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 11

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum 25°C Parçalı ve az bulutlu

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 12

Kars 23°C Parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C Az bulutlu ve açık

Van 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak - Resim: 13

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 36°C Az bulutlu ve açık

Gaziantep 36°C Az bulutlu ve açık

Mardin 32°C Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa 38°C Az bulutlu ve açık

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