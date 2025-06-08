Gölgede bile yanacağız! Meteoroloji uyardı: 22 il kavrulacak

Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 32°C Parçalı ve az bulutlu