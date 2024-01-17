Güllü Tren yolculuğa başladı! TCDD tam 15 yıl sonra yeniden faaliyete geçirdi! Burdur'dan başlıyor ve ...
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Burdur'daki yolcu taşıma seferlerine 15 yıllık aradan sonra "Güller Ekspresi'yle başladı.
Burdur Garı`nda düzenlenen törenle, Isparta`dan gelen Güller Ekpresi, kentten binen ilk yolcularla İzmir`e uğurlandı.
Burdur Valisi Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, önemli ve anlamlı bir güne tanıklık ettiklerini, Burdurluların bu günü özlemle beklediklerini söyledi.
15 yıl aradan sonra trenin kente gelmesinin büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Öksüz, "Bu tren kenti Aydın`a, Denizli`ye, İzmir`e ve aktarmalarla Eskişehir`e, oradan İstanbul, Ankara ve Konya`daki yüksek hızlı tren hatlarına bağlayacak. Türkiye`nin her tarafında yaşayan insanlarla bir gönül köprüsü, demir yolu ağı kurulmuş oldu. İlimiz turizm hareketliliği bakımından her geçen gün kıymet kazanan bir şehir. Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra antik kentleri, doğal, tarihi güzellikleri ve müzeleriyle oluşan kentin turizm hareketliliğine tren seferlerinin çok önemli katkı ve katma değer sunacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.
"Burdur Güller Ekpresi`yle kapılarını misafirlerine açacak"
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın da Burdur`un 2008`den beri süre gelen tren özlemini sona erdirmek ve kentte yaşayanların keyifli, güvenli ve ekonomik seyahate yeniden kavuşmasının sevincini paylaştıklarını aktardı.