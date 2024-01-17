Güllü Tren yolculuğa başladı! TCDD tam 15 yıl sonra yeniden faaliyete geçirdi! Burdur'dan başlıyor ve ...

15 yıl aradan sonra trenin kente gelmesinin büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Öksüz, "Bu tren kenti Aydın`a, Denizli`ye, İzmir`e ve aktarmalarla Eskişehir`e, oradan İstanbul, Ankara ve Konya`daki yüksek hızlı tren hatlarına bağlayacak. Türkiye`nin her tarafında yaşayan insanlarla bir gönül köprüsü, demir yolu ağı kurulmuş oldu. İlimiz turizm hareketliliği bakımından her geçen gün kıymet kazanan bir şehir. Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra antik kentleri, doğal, tarihi güzellikleri ve müzeleriyle oluşan kentin turizm hareketliliğine tren seferlerinin çok önemli katkı ve katma değer sunacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.