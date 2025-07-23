Gündüz kavuracak, gece terletecek! İstanbul’da sıcaklık rekoru geliyor
Meteoroloji 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kavurucu sıcaklıklar etkisini artıracak. Termometreler 40 dereceyi bulurken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkacak.
23 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul’da termometreler 37 dereceyi gösterecek. Ancak hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar ulaşacak.
Gündüz saatlerinde güneş altında kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanırken, uzmanlardan “mesai saatleri değişsin, halk serin alanlara yönlendirilsin” uyarıları geliyor.
İşte Haber Global’e göre, bölge bölge hava sıcaklıkları:
MARMARA
Marmara Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Edirne: 42 derece
Kırklareli: 40 derece
Balıkesir: 41 derece
İstanbul: 37 derece
Sıcaklığın mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı belirtiliyor.
EGE VE AKDENİZ
Ege ve Akdeniz Bölgeleri de sıcak hava dalgasının etkisinde olacak.
Manisa: 43 derece
Denizli: 42 derece
İzmir: 40 derece
Adana: 39 derece
Antalya: 38 derece
Meteoroloji, bu illerde uzun süre dışarıda kalınmaması gerektiğini vurguluyor.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak.
Ankara: 37 derece
Eskişehir: 38 derece
Konya: 37 derece
Gece saatlerinde bile sıcaklığın düşmeyeceği, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU
Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak bu yağışlar serinlik getirmiyor.
Trabzon ve Rize’de iç ve yüksek kesimlerde yağış beklenirken, sahil kesimlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak.
Kars ve Ardahan’ın kuzey ilçelerinde kısa süreli yağış öngörülüyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık alarm veriyor:
Diyarbakır: 44 derece
Gaziantep: 42 derece
Mardin ve Siirt: 41 derece
Bölgede gece bile sıcaklık 30 derecenin altına inmeyecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği” açıklamasında bulundu.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkmamasını, bol su tüketilmesini ve gölge alanların tercih edilmesini öneriyor.