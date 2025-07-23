Gündüz kavuracak, gece terletecek! İstanbul’da sıcaklık rekoru geliyor

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU

Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak bu yağışlar serinlik getirmiyor.

Trabzon ve Rize’de iç ve yüksek kesimlerde yağış beklenirken, sahil kesimlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak.

Kars ve Ardahan’ın kuzey ilçelerinde kısa süreli yağış öngörülüyor.