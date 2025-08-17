Güneş tepede, rüzgar sert! Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte il il sıcaklık haritası

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli şekilde (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Balıkesir: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne: 32°C, parçalı ve az bulutlu