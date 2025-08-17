Güneş tepede, rüzgar sert! Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte il il sıcaklık haritası
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı; Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıklar etkisini artırırken, bazı bölgeler için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
İşte bölge bölge hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli şekilde (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 32°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 32°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 32°C, parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Özellikle Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Denizli: 37°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 32°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 32°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Doğu kesimleri parçalı bulutlu olacak olan Akdeniz’de, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 31°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçelerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ankara: 34°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 35°C, az bulutlu ve açık
Konya: 34°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Bolu: 34°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 34°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 33°C, az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Amasya: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Rize: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 30°C, parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Erzurum: 31°C, az bulutlu ve açık
Kars: 30°C, az bulutlu ve açık
Malatya: 36°C, az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu'da hava açık ve çok sıcak olacak.
Diyarbakır: 41°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 39°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 35°C, az bulutlu ve açık