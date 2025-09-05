Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü için sağanak yağış uyarısı yaptı.

 Açıklamaya göre, 37 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaz ayının son günlerinde beklenmedik yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalaması öngörülüyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Meteoroloji’nin duyurusuna göre sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar:

Manisa 🌧️

Uşak 🌧️

Afyonkarahisar 🌧️

Eskişehir 🌧️

Kütahya 🌧️

Bilecik 🌧️

Bursa 🌧️

Balıkesir 🌧️

Yalova 🌧️

Kocaeli 🌧️

Sakarya 🌧️

Düzce 🌧️

Zonguldak 🌧️

Bolu 🌧️

Ankara 🌧️

Bartın 🌧️

Karabük 🌧️

Çankırı 🌧️

Kastamonu 🌧️

Kırıkkale 🌧️

Kayseri 🌧️

Yozgat 🌧️

Çorum 🌧️

Amasya 🌧️

Tokat 🌧️

Sivas 🌧️

Sinop 🌧️

Samsun 🌧️
Ordu 🌧️
Giresun 🌧️

Trabzon 🌧️

Rize 🌧️

Artvin 🌧️

Ardahan 🌧️

Kars 🌧️
Adana 🌧️

