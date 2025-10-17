Hafta sonu fırtına kapıda! Meteoroloji şehir şehir uyardı

Rapora göre, ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.