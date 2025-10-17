Hafta sonu fırtına kapıda! Meteoroloji şehir şehir uyardı
Karadeniz kıyılarında yağmur, Marmara ve İç Ege’de sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeyde artarken, hafta sonu yurt genelinde bulutlu bir tablo hakim olacak. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre, ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
MARMARA
Marmara Bölgesi’nin tamamında parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Güney kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İstanbul 15°C – 22°C, Bursa 10°C – 23°C, Çanakkale 13°C – 23°C, Kırklareli 11°C – 20°C olarak tahmin edildi.
EGE
Ege Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde yer yer çok bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.
İzmir 13°C – 26°C, Denizli 12°C – 26°C, Afyonkarahisar 7°C – 22°C, Manisa 11°C – 26°C ölçülecek.
AKDENİZ
Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu bir hafta sonuna hazırlanıyor.
Adana 14°C – 31°C, Antalya 17°C – 27°C, Hatay 13°C – 29°C, Isparta 7°C – 24°C olarak bildirildi.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde ise yer yer çok bulutlu geçecek.
Ankara 7°C – 21°C, Eskişehir 7°C – 21°C, Çankırı 5°C – 20°C, Konya 8°C – 22°C olacak.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinde ise sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde pus ve sis görülmesi olası.
Bolu 6°C – 22°C, Düzce 10°C – 22°C, Zonguldak 11°C – 20°C, Sinop 14°C – 23°C (aralıklı sağanak yağışlı) tahmin edildi.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Samsun 14°C – 20°C (aralıklı sağanak yağışlı), Amasya 8°C – 22°C, Rize 14°C – 20°C, Trabzon 14°C – 19°C olarak bildirildi.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Erzurum 0°C – 17°C, Kars -2°C – 17°C, Malatya 7°C – 22°C, Van 4°C – 19°C değerlerinde seyredecek.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi az bulutlu ve açık bir hafta sonuna hazırlanıyor.
Diyarbakır 8°C – 26°C, Gaziantep 11°C – 26°C, Mardin 15°C – 25°C, Siirt 12°C – 26°C olacak.