Hafta sonu kar ve sağanak 36 ili vuracak: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, hafta sonu 27 ilde sağanak, 9 ilde ise kar yağışı bekleniyor. İşte ayrıntılar:
Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun büyük kısmı (Şırnak ve Iğdır hariç) ile Burdur ve Denizli çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.
Yağışlar; kıyı kesimlerde ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak, doğu ve iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
Hava Sıcaklığı: Kuzeydoğuda mevsim normallerinde, diğer bölgelerde 4-9 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgar: Güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Uyarılar:
Kuvvetli Yağış: Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresinde görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ riski ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınmalı.
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. İstanbul, Kocaeli ve İzmit çevrelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimler ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Şırnak ve Iğdır dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu