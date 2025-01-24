Hafta sonu kar ve sağanak 36 ili vuracak: İşte o iller

Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun büyük kısmı (Şırnak ve Iğdır hariç) ile Burdur ve Denizli çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.

Yağışlar; kıyı kesimlerde ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak, doğu ve iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.