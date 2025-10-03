Hafta sonu planı olanlar dikkat: Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

GENEL DURUM

Kuzey ve batı kesimler: Parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Diğer bölgeler: Parçalı ve az bulutlu.

Yağışlar: Ege’nin güneyi ve Batı Akdeniz’in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli.

Hava sıcaklığı: Mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer hamleli 70 km/sa hızla esecek.