Hafta sonu planı olanlar dikkat: Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Yağışların özellikle Ege’nin güneyi, Batı Akdeniz’in batısı ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.
GENEL DURUM
Kuzey ve batı kesimler: Parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Diğer bölgeler: Parçalı ve az bulutlu.
Yağışlar: Ege’nin güneyi ve Batı Akdeniz’in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli.
Hava sıcaklığı: Mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer hamleli 70 km/sa hızla esecek.
METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARI
Meteoroloji, özellikle bu akşamdan (02.10.2025) itibaren Marmara’nın batısı (Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli’nin güney ve batısı) ile Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.
Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kıyı kesimlerde hortum riski bulunuyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul: 18°C / 24°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Bursa: 15°C / 26°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
Çanakkale: 16°C / 20°C, yerel kuvvetli yağışlı
Kırklareli: 14°C / 22°C, yerel kuvvetli yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Muğla kıyılarında çok kuvvetli.
İzmir: 17°C / 23°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Muğla: 13°C / 19°C, çok kuvvetli sağanak yağışlı
Denizli: 15°C / 24°C, yer yer kuvvetli yağışlı
Afyonkarahisar: 10°C / 21°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusu parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 21°C / 27°C, sağanak yağışlı
Burdur: 12°C / 21°C, sağanak yağışlı
Adana: 21°C / 32°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 18°C / 32°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 10°C / 25°C, kısa süreli sağanak yağışlı
Eskişehir: 11°C / 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
Konya: 11°C / 25°C, parçalı bulutlu
Nevşehir: 8°C / 24°C, az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısı çok bulutlu.
Bolu: 10°C / 25°C
Düzce: 14°C / 28°C
Zonguldak: 14°C / 26°C
Sinop: 16°C / 26°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu.
Samsun: 13°C / 24°C
Trabzon: 15°C / 22°C
Rize: 14°C / 23°C
Amasya: 10°C / 28°C
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu.
Erzurum: 5°C / 23°C
Kars: 2°C / 21°C
Malatya: 11°C / 28°C
Van: 8°C / 22°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 15°C / 31°C
Gaziantep: 14°C / 29°C
Mardin: 18°C / 27°C
Siirt: 18°C / 30°C