Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor
Mayıs ayıyla birlikte bahar havası etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) hafta sonu için dikkat çeken bir uyarı geldi.
Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, 11 Mayıs Pazar günü 40 ilde kuvvetli şekilde görülecek.
Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar yerini gök gürültülü sağanak yağışlara ve zaman zaman fırtınaya bırakacak. Özellikle hafta sonu için plan yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
MGM, kuvvetli yağışın etkili olacağı şehirlerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yağış beklenen iller şöyle:
Uşak,
Kütahya,
Afyonkarahisar,
Isparta,
Eskişehir,
Bilecik,
Bolu,
Ankara,
Kastamonu,
Çankırı,
Kırıkkale,
Kırşehir,
Aksaray,
Niğde,
Kayseri,
Yozgat,
Çorum,
Amasya,
Samsun,
Ordu,
Tokat,
Sivas,
Giresun,
Trabzon,
Gümüşhane,
Erzincan,
Tunceli,
Bingöl,
Muş,
Bitlis,
Siirt,
Batman,
Ağrı,
Iğdır,
Kars,
Ardahan,
Erzurum,
Bayburt ve Rize