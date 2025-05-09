Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor

Mayıs ayıyla birlikte bahar havası etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) hafta sonu için dikkat çeken bir uyarı geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 1

 Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, 11 Mayıs Pazar günü 40 ilde kuvvetli şekilde görülecek.

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar yerini gök gürültülü sağanak yağışlara ve zaman zaman fırtınaya bırakacak. Özellikle hafta sonu için plan yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 3

MGM, kuvvetli yağışın etkili olacağı şehirlerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Yağış beklenen iller şöyle:

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Uşak, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Kütahya, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Afyonkarahisar,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Isparta,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Eskişehir, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Bilecik, 

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Bolu, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 12

Ankara, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 13

Kastamonu,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 14

 Çankırı, 

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Kırıkkale, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 16

Kırşehir, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 17

Aksaray, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 18

Niğde, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 19

Kayseri, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 20

Yozgat, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 21

Çorum,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 22

Amasya, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 23

Samsun, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 24

Ordu, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 25

Tokat, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 26

Sivas, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 27

Giresun, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 28

Trabzon,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 29

Gümüşhane,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 30

Erzincan,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 31

Tunceli, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 32

Bingöl, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 33

Muş, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 34

Bitlis,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 35

Siirt, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 36

Batman, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 37

Ağrı,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 38

Iğdır,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 39

Kars,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 40

Ardahan,

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 41

Erzurum, 

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Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! 40 ile sağanak yağış geliyor - Resim: 42

Bayburt ve Rize

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