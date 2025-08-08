Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Rapora göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.