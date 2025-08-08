Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ağustos Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rapora göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
☀ HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
💨 RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
⚠️ METEOROLOJİDEN İKİ UYARI BİRDEN
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısında beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.
🌍 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esecek.
İstanbul: 31°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kırklareli: 31°C – Sağanak bekleniyor
Balıkesir: 34°C – Kuzeyi sağanak yağışlı
EGE
İç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli.
İzmir: 39°C – Az bulutlu
Denizli: 39°C – Öğleden sonra sağanak
Afyonkarahisar: 32°C – Öğle saatlerinde yerel yağış
Muğla: 39°C – İç kesimleri sağanak yağışlı
AKDENİZ
Genel olarak az bulutlu ve açık. Batı kesimlerde yer yer parçalı bulutlar görülebilir.
Antalya: 34°C
Adana: 37°C
Hatay: 35°C
Isparta: 34°C
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Eskişehir, Çankırı ve Ankara’nın kuzey-batısında sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda rüzgar kuvvetli.
Ankara: 34°C – Öğle saatlerinde sağanak
Eskişehir: 33°C – Yerel sağanak
Konya: 33°C – Açık
Çankırı: 35°C – Öğle saatlerinde sağanak
BATI KARADENİZ
İç kesimlerde ve Sinop çevresinde sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 30°C – Öğle saatlerinde sağanak
Düzce: 33°C – Yerel yağışlı
Zonguldak: 28°C
Sinop: 33°C – Sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genelinde yağış var. Trabzon, Rize ve Artvin’in batısında yağışlar kuvvetli olabilir.
Trabzon: 29°C – Kuvvetli yağış uyarısı
Rize: 30°C – İç kesimlerde yağış güçlü
Artvin: 27°C – Batı ilçelerde kuvvetli sağanak
Samsun: 32°C – Aralıklı yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzincan, Erzurum (kuzey), Kars ve Ardahan’da öğleden sonra sağanak görülecek. Rüzgar batıda kuvvetli.
Erzurum: 32°C – Kuzeyi sağanak yağışlı
Kars: 33°C – Öğle saatlerinde yağış
Van: 32°C – Açık
Malatya: 37°C – Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde hava açık ve sıcak.
Diyarbakır: 40°C
Gaziantep: 39°C
Mardin: 37°C
Siirt: 40°C