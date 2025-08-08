Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ağustos Perşembe gününe ait hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rapora göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

☀ HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

💨 RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

⚠️ METEOROLOJİDEN İKİ UYARI BİRDEN

Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısında beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.



🌍 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

İstanbul: 31°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kırklareli: 31°C – Sağanak bekleniyor
Balıkesir: 34°C – Kuzeyi sağanak yağışlı

EGE

İç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli.

İzmir: 39°C – Az bulutlu
Denizli: 39°C – Öğleden sonra sağanak

Afyonkarahisar: 32°C – Öğle saatlerinde yerel yağış
Muğla: 39°C – İç kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genel olarak az bulutlu ve açık. Batı kesimlerde yer yer parçalı bulutlar görülebilir.

Antalya: 34°C
Adana: 37°C

Hatay: 35°C
Isparta: 34°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Eskişehir, Çankırı ve Ankara’nın kuzey-batısında sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda rüzgar kuvvetli.

Ankara: 34°C – Öğle saatlerinde sağanak
Eskişehir: 33°C – Yerel sağanak

Konya: 33°C – Açık
Çankırı: 35°C – Öğle saatlerinde sağanak

BATI KARADENİZ

İç kesimlerde ve Sinop çevresinde sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 30°C – Öğle saatlerinde sağanak
Düzce: 33°C – Yerel yağışlı
Zonguldak: 28°C
Sinop: 33°C – Sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genelinde yağış var. Trabzon, Rize ve Artvin’in batısında yağışlar kuvvetli olabilir.

Trabzon: 29°C – Kuvvetli yağış uyarısı
Rize: 30°C – İç kesimlerde yağış güçlü

Artvin: 27°C – Batı ilçelerde kuvvetli sağanak
Samsun: 32°C – Aralıklı yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzincan, Erzurum (kuzey), Kars ve Ardahan’da öğleden sonra sağanak görülecek. Rüzgar batıda kuvvetli.

Erzurum: 32°C – Kuzeyi sağanak yağışlı
Kars: 33°C – Öğle saatlerinde yağış

Van: 32°C – Açık
Malatya: 37°C – Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde hava açık ve sıcak.

Diyarbakır: 40°C
Gaziantep: 39°C

Mardin: 37°C
Siirt: 40°C

