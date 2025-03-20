Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 21 Mart 2024 Cuma günü Türkiye genelinde 31 şehirde kar yağışı bekleniyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Havaların soğumasıyla birlikte, kar yağışı yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olmaya başladı. İşte o şehirler:
Kar Yağışı Beklenen Şehirler:
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Aksaray
Çorum
Yozgat
Kayseri
Amasya
Tokat
Sivas
Malatya
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Artvin
Erzurum
Elazığ
Bayburt
Muş
Bitlis
Şırnak
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
21 Mart Cuma günü bu illerde, kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. Kış mevsiminin sonlarına yaklaşırken, kar sevenlere müjdeli haber!