Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 21 Mart 2024 Cuma günü Türkiye genelinde 31 şehirde kar yağışı bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 1

Havaların soğumasıyla birlikte, kar yağışı yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olmaya başladı. İşte o şehirler:



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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 2

Kar Yağışı Beklenen Şehirler:

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 3

Kastamonu

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 4

Çankırı

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 5

Kırıkkale

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 6

Kırşehir

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Nevşehir

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Niğde

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Aksaray
Çorum

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 10


Yozgat

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 11

Kayseri




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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 12

Amasya
Tokat

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 13

Sivas

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 14

Malatya
Gümüşhane

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 15

Erzincan

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 16


Tunceli

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 17

Bingöl

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 18

Artvin
Erzurum

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 19

Elazığ

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 20

Bayburt

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 21


Muş

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 22

Bitlis

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 23

Şırnak

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 24

Ardahan

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 25

Kars

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 26

Iğdır

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 27

Ağrı

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 28

Van

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Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! - Resim: 29

Hakkari


21 Mart Cuma günü bu illerde, kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. Kış mevsiminin sonlarına yaklaşırken, kar sevenlere müjdeli haber!

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