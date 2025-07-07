Haftanın en sıcak günü belli oldu! Termometreler alarm veriyor

ÇARŞAMBA GÜNÜ REKOR SICAKLIK BEKLENİYOR

Sıcak hava dalgasından en çok etkilenecek şehirlerin başında Ankara, İstanbul ve İzmir geliyor. Bu üç büyük şehirde yağış beklentisi bulunmazken, hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.