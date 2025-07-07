Haftanın en sıcak günü belli oldu! Termometreler alarm veriyor
Yeni haftada yurdun büyük bölümü kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle çarşamba günü yılın en sıcak günlerinden biri olabilir.
Türkiye, temmuz ayının en sıcak haftalarından birine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını açıkladı.
Yeni haftada yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkili olacağı belirtilirken, yağış beklenen bölgelerin sadece kuzeydoğu kesimleriyle sınırlı kalacağı duyuruldu.
SICAKLIK 6 DERECE BİRDEN ARTACAK
Tekin, yaptığı açıklamada, "Yurdun büyük kısmında yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek" dedi.
Özellikle çarşamba gününe dikkat çeken Tekin, bu günün haftanın en sıcak günü olacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkacağını vurguladı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ REKOR SICAKLIK BEKLENİYOR
Sıcak hava dalgasından en çok etkilenecek şehirlerin başında Ankara, İstanbul ve İzmir geliyor. Bu üç büyük şehirde yağış beklentisi bulunmazken, hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.
Ankara’da sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri 37-38 dereceye ulaşacağı, İstanbul’da 33-35 derece aralığında seyredeceği, İzmir’de ise sıcaklıkların 36-38 dereceyi bulacağı, zamanla 40 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.
Haber Global'e göre, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik geldiğini belirten Tekin, bu saatler arasında vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti.
Uzmanlar, sıcak havanın sağlık üzerindeki etkilerine karşı da uyarılarda bulunurken, güneş çarpması, tansiyon yükselmesi ve sıvı kaybı risklerine dikkat çekiyor.
Tekin ayrıca, yüksek sıcaklık, düşük nem ve sert rüzgar kombinasyonunun orman yangınları açısından büyük risk taşıdığını belirterek, vatandaşların özellikle kırsal alanlarda tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.
Sıcaklık artışının sadece şehirleri değil, kırsal alanlardaki doğal yaşamı da tehdit ettiğini hatırlattı.
Yağışların ise yalnızca Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olacağı belirtildi.
Salı günü Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, çarşamba günü bu sistemin Ardahan’dan Van’a kadar etkili olacağı açıklandı. Ancak bu yağışların dar bir alanda görüleceği ve etkisinin kısa süreceği belirtildi.