Hakkari'de trafik kazası sonucu 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de trafik kazası sonucu 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Hakkari'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban
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Yüksekova-Hakkari kara yolunun 15. kilometresinde E.S. idaresindeki 34 PC 3426 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada otomobildeki P.A. ve A.S. hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # trafik kazası # Hakkari
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