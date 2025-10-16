Hamsi bereketi başladı! Tezgahlarda fiyatlar dibe vurdu
Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz’de bolca avlanan hamsi, Karabük’te tezgâhları doldurdu. Balıkçılar, hamsinin kilosunun 250 TL’den 100 TL’ye kadar gerilediğini belirterek vatandaşları taze balık tüketmeye davet etti.
Yayınlanma: Güncellenme:
Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi, Karadeniz’de balıkçıların yüzünü güldürdü.
Denizlerdeki bereketli av sezonunun ardından Karabük’teki balık tezgâhları bol miktarda hamsiyle dolup taştı.
“VATANDAŞ BOLCA ALIP YESİN”
Karabük’te uzun yıllardır balıkçılık yapan Serhat Kılıç, son günlerde denizlerde yoğun hamsi avı yaşandığını söyledi.
Kılıç, “Bu da tezgahlara yansıdı. Vatandaş bolca alıp yesin. Kilosu 100 TL. Cüzi bir kar koyup satıyoruz. Hamsiler de çok güzel” dedi.
Tezgahlarda hamsinin yanı sıra istavrit, mezgit ve barbun gibi diğer balık türleri de yer alırken, en çok ilgiyi hamsi görüyor.