Hamsi Festivali ziyaretçi akınına uğradı! 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak
Antalya'nın Alanya ilçesinde gelenekselleşen hamsi şöleni, Karadenizliler Derneği'nin organizasyonuyla üçüncü kez kapılarını açtı.
Alanya Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl üçüncü defa gerçekleştirilen "Alanya 3. Hamsi Festivali" bugün itibarıyla başladı.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki eski belediye binasının arkasında bulunan alanda kurulan festival, vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.
Etkinlik alanında Karadeniz yöresine ait pek çok ürün standı da yer alırken, festivalin en büyük ilgi odağı olan ücretsiz hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
BU YIL DAĞITILACAK MİKTAR ARTTI: 7 TON!
Pazar günü sona erecek olan festivalde, Alanya halkı için birçok sanatçının sahne alacağı ücretsiz konserler de düzenlenecek.
Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, bu seneki festivalde geçen yıla oranla daha fazla hamsi dağıtılacağını duyurdu.
Hacıfazlıoğlu, festivalin detaylarını paylaşırken, "Bu sene de yaklaşık 6 buçuk, 7 tona yakın hamsi getirdik geçen sene festivale 200 bine yakın kişinin katılmıştı rağbet beklentimizin üstünde" şeklinde konuştu.
Alanya'da yaşayan Karadenizli vatandaşlar için festivalin önemine değinen Hüseyin Karaca, memnuniyetini dile getirdi.
Aslen Rizeli olduğunu ve 15 yıldır Alanya'da ikamet ettiğini belirten Karaca, "Karadeniz festivali 3 yıldır burada düzenleniyor. Her yıl katılıyorum. Çok memnunum. İnsanlara Karadeniz kültürünü tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı ve Alanya'nın çok güzel bir yer olduğunu sözlerine ekledi.