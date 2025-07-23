Hangi sucuk markalarında eşek eti çıktı? Bakanlık 3 firmayı ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede 3 ayrı sucuk markasında “tek tırnaklı eti” yani eşek eti tespit edildi.
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BAKANLIĞIN İFŞA LİSTESİ GÜNDEMDE
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yayımladığı “taklit ve tağşiş” listesinin son güncellemesi büyük yankı uyandırdı.
Sucuklarda, yasalar gereği bulunmaması gereken “tek tırnaklı eti” tespit edildi. Bu ifade, eşek ya da at eti anlamına geliyor. İşte o markalar...
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