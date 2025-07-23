Hangi sucuk markalarında eşek eti çıktı? Bakanlık 3 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede 3 ayrı sucuk markasında “tek tırnaklı eti” yani eşek eti tespit edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Hangi sucuk markalarında eşek eti çıktı? Bakanlık 3 firmayı ifşa etti - Resim: 1

BAKANLIĞIN İFŞA LİSTESİ GÜNDEMDE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yayımladığı “taklit ve tağşiş” listesinin son güncellemesi büyük yankı uyandırdı.

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Hangi sucuk markalarında eşek eti çıktı? Bakanlık 3 firmayı ifşa etti - Resim: 2

Sucuklarda, yasalar gereği bulunmaması gereken “tek tırnaklı eti” tespit edildi. Bu ifade, eşek ya da at eti anlamına geliyor. İşte o markalar...


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Hangi sucuk markalarında eşek eti çıktı? Bakanlık 3 firmayı ifşa etti - Resim: 3
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Hangi sucuk markalarında eşek eti çıktı? Bakanlık 3 firmayı ifşa etti - Resim: 4
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Hangi sucuk markalarında eşek eti çıktı? Bakanlık 3 firmayı ifşa etti - Resim: 5
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Hangi sucuk markalarında eşek eti çıktı? Bakanlık 3 firmayı ifşa etti - Resim: 6

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