Hassa'da orman yangını paniğe yol açtı: 540 kişi tahliye edildi
Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına 173 araç ve yaklaşık 470 personel müdahale ediyor. Alevlerin sıçrama tehlikesi nedeniyle Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan 540 kişi tahliye edildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Hatay’ın Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi’nde saat 19.05’te ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alanı sardı.
Yangının fark edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Hatay Valiliği koordinesinde, Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumların katılımıyla 173 araç ve yaklaşık 470 personel yangına müdahale ediyor.
Alevlerin sıçrama ihtimali nedeniyle yangın bölgesine yakın Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan 540 kişi tahliye edildi.
Tahliye edilenler, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi.
6 7
7 7