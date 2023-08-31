Hatay valisinden depremzede vatandaşlar için umut veren açıklama! ''Bizim planlamamız Kasım ayı gibi teslimlere başlanır''
6 Şubat depremlerinin ardından şehirleri yeniden inşa etme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin vurduğu illerden birisi olan Hatay’da da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının Kasım ayı itibariyle vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.
Son Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay’da kentin yeniden inşası için ekipler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.
Enkaz kentte TOKİ tarafından 32 bin 609 konutun inşasına başlandı ve 20 bin 759 konutun da planlaması yapılıyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde devam eden kalıcı konutlardaki çalışmaları yerinde inceledi.
Örnek daireyi inceleyen Vali Masatlı, depremzede çift Nurullah ve Neslihan Bakkal çiftinin de konutlar karşısındaki mutluluğuna ortak oldu.