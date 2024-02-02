Hatay'da esnaf kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istiyor

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay'da işler durgun, ödemeler birikti. Hatay'da depremin vurduğu küçük esnaf sesini duyurmaya çalışıyor. Eski günlerine dönmek için direniyor, ancak desteksiz ayağa kalkması çok zor.

İskenderun'da 500'e yakın küçük esnaf depremden dolayı büyük zarar gördü. Bütün olumsuzluklara rağmen her sabah iş yerini açıyorlar.

Merkezi noktalar yıkımdan dolayı çok hareketli değil, esnaf oradaki çalışmaların hızlandırılmasını istiyor. Bir diğer beklenti de altyapı çalışmalarının tamamlanması.

İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Çöloğlu, taleplerini anlattı. İki yıl ödemesiz ve faizsiz olan KOSGEB kredisi küçük esnafa verilmiyor. Bu durum da mağduriyet yaratıyor. Çöloğlu, kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Hak-İş Hatay Temsilcisi ve İskenderun Özçelik-İş Sendikası Başkanı Mehmet Güngör de demir çelik işçilerinin konut ve temiz su ihtiyacının giderilmesi gerektiğini söyledi.